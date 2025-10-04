إعلان

"منافسة غير شريفة".. حقيقة فيديو تعاطي مخدرات داخل مقهى بالبحيرة

كتب- صابر المحلاوي:

07:30 م 04/10/2025

حقيقة فيديو تعاطي مخدرات داخل مقهى بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم ناشره قيام شخصين بتعاطي المواد المخدرة داخل أحد المقاهي بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين عدم صحة ما ورد في الفيديو، وتم تحديد وضبط القائم على نشره، وتبين أنه مالك مقهى مجاور للمقهى المشار إليه، ومقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته، أقر بقيامه بنشر تلك الادعاءات بغرض التشهير بمالك المقهى الآخر لمنافسته له في العمل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكي المقهيين لإدارتهما المقهى بدون ترخيص.

شرطة كفر الدوار فيديو تعاطي المخدرات

