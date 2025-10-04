الداخلية تكشف حقيقة فيديو سيدة تتهم رجل مرور بسحب تراخيص نجلها بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي زعمت خلاله إحدى السيدات أن أحد رجال المرور استوقف نجلها أثناء قيادته سيارة ميكروباص وسحب تراخيصها ولوحاتها المعدنية دون وجه حق بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين أنه في نحو الساعة الثامنة والثلث مساء يوم 30 سبتمبر الماضي، وأثناء متابعة ارتكاز مروري بطريق المريوطية بالجيزة للحالة الأمنية، لاحظ أفراد القوة قائد سيارة ميكروباص يسير عكس الاتجاه، وحال مشاهدته للتمركز المروري قام بالالتفاف محاولًا الرجوع للخلف لتفادي التمركز، فتم استيقافه.

وأوضحت الداخلية أن الفحص أسفر عن أن السائق لا يحمل رخصة قيادة، وأن رخصة تسيير المركبة منتهية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بسحب التراخيص ولوحة السيارة الأمامية، مع السماح له بإيصال والدته التي كانت برفقته، مراعاة للبعد الإنساني، على أن يعود لاستكمال الإجراءات.

وأضاف البيان أن كاميرات المراقبة وثّقت الواقعة بالكامل، وتبين أن والدة السائق قامت بنشر المقطع بقصد منع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكدت الوزارة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لنشرها معلومات غير صحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي.