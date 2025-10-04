بالأسلحة البيضاء.. شاب وشقيقه يعتديان على المواطنين بالجيزة | فيديو

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخص وشقيقه بممارسة أعمال البلطجة باستخدام أسلحة بيضاء بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو (عاطل وشقيقه ولهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، وبحوزتهما (2 سلاح أبيض).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:



"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية

"غلطوا في العنوان أثناء بحثهم عن سيدة بعد سهرة".. ماذا حدث داخل شقة محامي حلوان؟