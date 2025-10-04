إعلان

بث مباشر | بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لإعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

كتب : رمضان يونس

02:29 م 04/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية لإعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب (3)
  • عرض 3 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية لإعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- رمضان يونس:

بدأ منذ قليل، مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، المنعقد حاليًا بمسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، لإعلان الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قد عقد اجتماعًا هامًا صباح اليوم السبت، لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بالانتخابات.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، المحلية والدولية، لحضور وقائع المؤتمر ومتابعة الإعلان الرسمي للجدول الزمني والإجرائي للانتخابات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب التليفزيون المصري ماسبيرو حازم بدوي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند