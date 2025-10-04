كتب- رمضان يونس:

بدأ منذ قليل، مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، المنعقد حاليًا بمسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، لإعلان الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قد عقد اجتماعًا هامًا صباح اليوم السبت، لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بالانتخابات.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، المحلية والدولية، لحضور وقائع المؤتمر ومتابعة الإعلان الرسمي للجدول الزمني والإجرائي للانتخابات.