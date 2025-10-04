"مكنتش أقصد أموتها".. اعترافات المتهم بقتل شقيقته أمام المحكمة

كتب - أحمد عادل:

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شقيقته والشروع في قتل طفلتها، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مواجهة مباشرة بين المتهم وهيئة المحكمة، حيث واجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.

وخلال جلسة المحاكمة، أقر المتهم بارتكابه الجريمة، مؤكدًا أنه لم يقصد قتل شقيقته، بل قام بطعنها "لإسكاتها" بعد مشادة كلامية نشبت بينهما، قائلًا:"مكنتش أقصد أموتها.. كنت بدافع عن نفسي".



وأضاف المتهم أنه كان يحمل سكينًا للدفاع عن نفسه خوفًا من زوج شقيقته، نافيًا في الوقت ذاته تهمة الشروع في قتل طفلة شقيقته.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم "منذر" إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهم إليه بقتل شقيقته عمدًا مع سبق الإصرار، على خلفية خلافات عائلية، والشروع في قتل طفلتها باستخدام سلاح أبيض.

وأوضحت النيابة في أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل شقيقته، واستعان في تنفيذ جريمته بـسكين دون ترخيص، ما يشكل أيضًا جريمة حيازة سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني.

