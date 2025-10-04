كتب– أحمد عادل:

وصلت المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى مقر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، لنظر ثاني جلسات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "المخدرات الكبرى"، والمتهمين فيها بالاتجار وتصنيع المواد المخدرة، وسط حراسة أمنية مشددة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة – التي حصل "مصراوي" على نسخة منها – قد كشفت عن علاقة "سارة خليفة" بأحد مؤسسي التشكيل العصابي.

وأقرت المتهمة خلال التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، بأنها تعرفت على أحد مؤسسي العصابة أثناء تردده على عيادة التجميل الخاصة بها لحقن "نضارة الوجه".

وقالت: "المتهم الخامس قالي إن عنده شركة مقاولات وبيروح الجيم، وكان باين عليه طبيعي جدًا وبيخرج وبيسهر، وبعد 3 شهور قالي إنه معجب بيا وارتبطنا، وكان بيجبلي هدايا، وبعد حوالي 7 شهور بدأت أحس إنه ماشي شمال، وماما قالتلي ابعدي عنه شكله بلطجي."

وأضافت أن المتهم رفض إنهاء العلاقة وظل يلاحقها بعد خطوبتها، مما دفعها للإبلاغ عنه، وغادرت مصر ثم عادت بعد حبسه.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة "سارة خليفة" و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بـ جلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.