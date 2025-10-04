الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب.. السبت

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، اجتماعاً هاماً صباح السبت، لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

ويعقب هذا الاجتماع مؤتمر صحفي تعقده الهيئة في الساعة الثانية ظهراً، بمسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، لإعلان الجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس النواب.

وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، المحلية والدولية، لحضور وقائع هذا المؤتمر.