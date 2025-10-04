اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية الجبهة"

تستمع الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، إلى أقوال الشهود في محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة بتنظيم الجبهة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

المتهمون هم: عمر هاني فاروق البسطويسي 28 عام، تاجر ملابس "محبوس" ـ وعامر جمعه صافي علي 30 عام، عامل زراعي " محبوس " ـ وساره سيد رزق ابو سريع 31 عام، ربه منزل " هاربة ".

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة أوراق القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة وهي القضية المتهم فيها 3 متهمين بينهم ربة منزل والمعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الجبهة الإسلامية".

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف وترويع المواطنين وتهديد الأمن القومي للبلاد، وأيضا تهمة التمويل الإرهابي لجماعة ارهابية، وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، والانضمام لجماعة إرهابية.