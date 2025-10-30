خلاف على أولوية المرور.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو خناقة "محطة الرمل"

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بالتعدى على قائد سيارة بإستخدام عصا خشبية لخلاف على أولوية المرور بالإسكندرية.

كان قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية تلقى بلاغًا من سائق – مقيم بدائرة القسم، يفيد تضرره من قيام قائد دراجة نارية بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام عصا خشبية محدثاً إصابته لخلاف على أولوية المرور بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على قائد الدراجة النارية "عاطل - مقيم بدائرة القسم"، وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدى "عصا خشبية"، وتبين أن الدراجة النارية سارية، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.