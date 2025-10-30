إعلان

"ذبح الحمير" في الغربية تثير الجدل والمتهمان: سلخنا الجلد وبعناه

كتب ـ رمضان يونس:

03:49 م 30/10/2025

متهمان بذبح الحمير

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن واقعة ذبح بعض الدواب "حمير" داخل أرض زراعية بالغربية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على مرتكبى الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة لنفوق الدواب المشار إليها فقاما بسلخ جلدها لبيعها وتخلصهما من لحومها بإلقائها بمجرى مائى.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق.

