زجاجة "مياه نار" تشعل معركة بائعي الشوارع في الجمالية.. ماذا حدث؟

كتب : رمضان يونس

03:19 م 30/10/2025

شهدت منطقة الجمالية بالقاهرة، معركة عنيفة بين مالك ورشة وبائعين جائلين بمياه نار، انتهت بإصابات بالغة بين الطرفين، فماذا حدث؟.

وفق تحريات رجال البحث الجنائي، فإن الواقعة بدأت بمشاجرة بين طرف أول عامل "مصاب بحروق متفرقة بالجسم"، وطرف ثان "بائعة، وزوجها ونجلهما ـ مصابين بحروق متفرقة بالجسم ـ جرى نقلهم للمستشفى، على خلاف حول قيام الطرف الثانى بوضع البضائع خاصتهم أمام الورشة عمل الأول.

وذكرت التحريات، أن المشادة بين البائعين تطورت إلى مشاجرة، على إثرها قام الطرف الأول بإلقاء مادة كاوية على الطرف الثاني نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها ولدى تدخل "عامل وشقيقه "مصابين بحروق متفرقة بالجسم"، للفض بينهم حدثت لهما الإصابات المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات، جرى القبض على طرفي المشاجرة، و بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

