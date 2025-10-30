إحالة أب متهم بالاعتداء على طفلته في السادات إلى المفتي

قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم، بإحالة أوراق المتهم "م. ع. م" لقيامه بالتعدي على نجلته، وخطف زوجته وتعذيبها لمنعها من فضح أمره، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة 23 نومفبر المقبل لورود رأي فضيلة المفتي والنطق بالحكم.

وكانت النيابة أكدت أن المتهم تجرد عن أبوته لطفلته التي لم تتجاوز الـ18 عاما، وتعدى عليها بشكل بشع، وعندما شكت لأمها شككت في روايتها، وهو ما دفعها إلى تركيب كاميرات سرية بغرفتها لرصد أفعال والدها المشينة، وعندما واجهت الزوجة المتهم خطفها تحت تهديد السلاح إلى أحد العقارات السكنية بعيدا عن أعين الناس، وصورها صورا مخلة وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة، لمنعها من فضح جريمته.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم المقيم بمدينة السادات يوم 25 مايو الماضي بالتهم الأتية لأنه في غضون شهري يناير وفبراير بدائرة مركز شرطة السادات، واقع المتهم ابنته المجني عليها الأولى في القضية "هـ.م.ع" بغير رضاها حال كونها طفلة لم تبلغ من العمر 18 سنة كاملة وحال كونه من أحد أصول المجني عليها المتولين تربيتها ورعايتها، كما خطف زوجته المجني عليها الثانية "ن.م.م" بالتحايل بأن أوهمها بإصابة نجلهما بمرض واستقلت معه السيارة حتى استقر بها أمام أحد المباني السكنية تحت الإنشاء محل الواقعة وأكرهها على الدلوف بداخله فتمكن بتلك الوسيلة من إبعادها عن أعين الناس وأعين ذويها وتمكن من ارتكاب جرائمه محل الاتهامات اللاحقة.

كما أكره المتهم بالتهديد زوجته المجني عليها الثانية على التوقيع على أوراق وسندات مثبتة لدين "إيصالات أمانة، أوراق بيضاء" بأن أشهر في وجهها سلاحا أبيض "سكين" محل الاتهام اللاحق مهدداً إياها بإلحاق الأذى بها فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستحصال منها على توقيعها بالإمضاء والبصم على تلك السندات والأوراق، وسرق المبلغ المالي المملوك لزوجته المجني عليها الثانية كرهاً عنها حال إحرازه سلاحا أبيض (سكين) محل الاتهام اللاحق.

واحتجز المتهم زوجته المجني عليها الثانية بإحدى المباني السكنية وذلك بأن تعدى عليها ضربا وهددها بإلحاق الأذى بها حال حمله سلاحا أبيض (سكين) محل الاتهام اللاحق وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من منع المجني عليها من المغادرة، كما اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها بأن التقط صوراً شخصية ومقاطع مرئية أحرز سلاح أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني.

