كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشورات مدعومة بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تتضمن ادعاء القائمة على النشر بتقاعس الأجهزة الأمنية بالجيزة عن إتخاذ الإجراءات القانونية نحو شخصان لقيامهما بمنعها وأسرتها من الخروج من المنزل محل سكنها الكائن بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 سبتمبر الماضى تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر من الشاكية بتضررها من (شقيقيها - مقيمان بدائرة المركز) لقيامهما بالتعدى عليها بالسب ومنعها وأسرتها من الخروج من المنزل محل سكنها بسبب خلافات حول الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما في حينه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وبمواجهة الشاكية أقرت بادعائها الكاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

