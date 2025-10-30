إعلان

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بتقاعس الأمن في ضبط شقيقيها بسبب خلافات الميراث

كتب : علاء عمران

01:20 م 30/10/2025

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشورات مدعومة بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تتضمن ادعاء القائمة على النشر بتقاعس الأجهزة الأمنية بالجيزة عن إتخاذ الإجراءات القانونية نحو شخصان لقيامهما بمنعها وأسرتها من الخروج من المنزل محل سكنها الكائن بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 سبتمبر الماضى تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر من الشاكية بتضررها من (شقيقيها - مقيمان بدائرة المركز) لقيامهما بالتعدى عليها بالسب ومنعها وأسرتها من الخروج من المنزل محل سكنها بسبب خلافات حول الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما في حينه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وبمواجهة الشاكية أقرت بادعائها الكاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وزارة الداخلية إدعاء سيدة خلافات الميراث

