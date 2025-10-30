بعد 10 أشهر فقط.. "نسرين" تطلب خلع زوجها: "بيعاكس جارتنا"

كتبت – فاطمة عادل:

تقدمت "نسرين. ع" 32 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، طالبة إنهاء حياتها الزوجية بعد عشرة أشهر فقط من الزواج، مبررة طلبها بأن زوجها فقد كل معاني الرجولة بعدما ضبطته في أكثر من موقف غير أخلاقي مع جارتهما "بيعاكس جارتنا".

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت من "خالد. س"، موظف بإحدى الشركات الخاصة، بعد قصة حب نشأت بينهما خلال فترة الجامعة، إذ كانت تراه نموذجًا للرجل الهادئ والمحترم، فوافقت على الارتباط به فور تقدمه للزواج منها.

وأضافت: "في البداية كانت حياتنا مستقرة، لكن بعد أشهر قليلة بدأ زوجي يتغير تدريجيًا، وأصبح يقضي أغلب وقته على هاتفه، ويتحدث مع نساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا أنهن مجرد صديقات".

وتابعت نسرين أنها لاحظت اهتمام زوجها المفرط بجارتهما في الطابق المقابل، إذ كان يتعمد الخروج إلى الشرفة لمشاهدتها، ويسارع إلى مساعدتها في أي أمر، حتى وصل به الحال إلى مغازلتها بكلمات غير لائقة.

وأشارت إلى أن الشكوك تحولت إلى يقين بعد أن أخبرتها شقيقتها الصغرى بأن زوجها حاول لمس ابنة الجارة بطريقة مريبة أثناء لعبهم في الشارع، وتقول: "حين واجهته بما حدث، ثار في وجهي واتهمني بالجنون والشك، ثم تعدى علي بالضرب عندما حاولت مناقشته مجددًا".

وأضافت أن الجارة واجهت زوجها بالفعل، فأنكر ما نُسب إليه واعتذر بطريقة ملتوية، محاولًا تبرير تصرفاته بأنها كانت مجرد مزاح، ما تسبب في تدهور سمعتهما داخل الحي، وتقول الزوجة: "لم أعد أستطيع النظر في وجوه الجيران، فالكل أصبح يتحدث عن سلوك زوجي، وبيتي الذي كنت أحافظ عليه أصبح وصمة عار".

واختتمت نسرين دعواها بقولها إنها حاولت مرارًا إنقاذ زواجها، لكن محاولاتها باءت بالفشل بسبب إنكار الزوج ورفضه الاعتراف بخطئه، إلى جانب اعتدائه المتكرر عليها بالضرب. وأضافت: "لا أريد منه شيئًا سوى الخلاص، أريد أن أعيش بكرامتي بعيدًا عن رجل لا يعرف حدود الحرام، ولا يحترم بيته ولا جيرانه".

يُذكر أن الزوجة أقامت الدعوى التي حملت رقم 962 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

تأكيدا لمصراوي.. الداخلية تنفي غلق طرق أو محاور بمحيط المتحف الكبير

في اتهامها بنشر الفسق والفجور.. تطور قضائي بشأن استئناف ليندا على حكم حبسها سنة

محامي المجني عليه في واقعة "طفل المرور": إجمالي الأحكام الصادرة ضده 6 سنوات