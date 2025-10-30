إعلان

بدء التحقيق في بلاغ رحمة محسن ضد طليقها لاتهامه بتهديدها وابتزازها

كتب : محمود الشوربجي

11:59 ص 30/10/2025

المطربة رحمة محسن

بدأت جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من المطربة رحمة محسن، والذي تقدمت به ضد طليقها، لاتهامه بابتزازها وتهديدها بنشر مقاطع فيديو خاصة تم تصويرها خلال فترة زواجهما دون علمها.


وتقدمت رحمة محسن ببلاغ إلى النائب العام، تتهم فيه طليقها بارتكاب جرائم الابتزاز والتهديد بنشر فيديوهات خاصة.


وقالت رحمة في بلاغها إنها فوجئت بأن المشكو في حقه، صورها خلسة خلال العلاقة الزوجية، مستغلًا ثقتها به، وبعد الانفصال بدأ في ابتزازها وتهديدها بنشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبها بمبلغ 3 ملايين جنيه مقابل التوقف عن نشر الفيديوهات -وفق بلاغها-.


وفي المقابل، تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام، حمل رقم 1414352 عرائض النائب العام، يتهم فيه الفنانة رحمة محسن بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر محتوى مخل بالآداب العامة، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية.


المطربة رحمة محسن بدء التحقيق النائب العام

