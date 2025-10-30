ضبط 11 متهمًا بينهم 4 سيدات بتهمة استغلال 18 طفلًا في التسول

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 7 أشخاص و4 سيدات، لسبعة منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وكان برفقة المتهمين نحو 18 حدثًا من المعرضين للخطر، حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول.

وبمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

