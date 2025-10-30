إعلان

ضبط 11 متهمًا بينهم 4 سيدات بتهمة استغلال 18 طفلًا في التسول

كتب : محمود الشوربجي

11:45 ص 30/10/2025

تسول الاطفال

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 7 أشخاص و4 سيدات، لسبعة منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وكان برفقة المتهمين نحو 18 حدثًا من المعرضين للخطر، حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول.

وبمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

التسول مباحث رعاية الأحداث استغلال الأطفال

