القبض على بطلتي فيديو "أعمال الدجل" بالشرقية: الميراث السبب

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله مشادة كلامية وألفاظ خادشة للحياء بين سيدتين بمحافظة الشرقية.

بالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى مشاجرة بين ربة منزل، وطرف ثانٍ هو زوجة شقيقها (القائمة على تصوير المقطع)، مقيمتين بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وذلك على خلفية خلافات عائلية حول الميراث.

المشاجرة تطورت إلى تبادل السباب والقذف، فيما تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة المختصة للتحقيق.