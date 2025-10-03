إعلان

القبض على بطلتي فيديو "أعمال الدجل" بالشرقية: الميراث السبب

كتب- صابر المحلاوي:

08:24 م 03/10/2025

القبض على بطلتي فيديو ''أعمال الدجل''

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله مشادة كلامية وألفاظ خادشة للحياء بين سيدتين بمحافظة الشرقية.

بالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى مشاجرة بين ربة منزل، وطرف ثانٍ هو زوجة شقيقها (القائمة على تصوير المقطع)، مقيمتين بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وذلك على خلفية خلافات عائلية حول الميراث.

المشاجرة تطورت إلى تبادل السباب والقذف، فيما تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة المختصة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أعمال الدجل مشاجرة سناء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مفتعل.. بيان عاجل من "الري" بشأن فيضان نهر النيل وإدارة السد الإثيوبي