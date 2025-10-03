طعنتين في الصدر.. تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه بمدينة نصر

قررت النيابة العامة بمدينة نصر، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه طعنًا بسلاح أبيض، إثر خلافات مالية بينهما في دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر تضرر أحد الأشخاص من تعدي آخر على صديقه ما أسفر عن مصرعه.

وتبين من الفحص أن المجني عليه، طالب، مقيم بدائرة القسم، وصل إلى المستشفى مصابًا بطعنتين أودتا بحياته، بعد مشاجرة نشبت بينه وبين المتهم بسبب خلافات مالية سابقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وجارٍ استكمال التحقيقات.