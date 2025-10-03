بسبب "مكبر صوت".. حقيقة فيديو اعتداء ضابط على مواطن بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت صاحبته قيام ضابط شرطة بالتعدي على والدها بالسب والضرب أمام محل سكنه بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بالواقعة، كما أمكن تحديد صاحب الحساب، ويعمل جامع خردوات ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، وأثناء سيره بسيارته لبيع الخردوات وبرفقته كريمته بدائرة قسم شرطة محرم بك، اعترضه أحد الأشخاص أمام إحدى الفيلات، وادعى أنه ضابط شرطة، وتعدى عليه بالسب والضرب دون حدوث إصابات، اعتراضًا على استخدامه "مكبر صوت".

وباستدعاء المشكو في حقه، وهو أحد قاطني الفيلا، قرر بحدوث مشادة بينه وبين المذكور بسبب الضوضاء الناتجة عن استخدام مكبر الصوت، نظرًا لمعاناة شقيقته من مرض السرطان وعدم قدرتها على تحمل الضوضاء، نافياً ادعاءه بأنه ضابط شرطة.

كما أوضح الشاكي أنه شاهد لافتة أمام الفيلا مدونًا عليها اسم ضابط، فاعتقد خطأ أن الشخص المذكور ضابط شرطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.