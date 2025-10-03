إعلان

ضبط 99 ألف مخالفة و113 حالة تعاطي خلال 24 ساعة


كتب - علاء عمران:

01:23 م 03/10/2025

حملات مرورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور بجميع المحافظات، حيث أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 99,547 مخالفة متنوعة أبرزها تجاوز السرعة والسير دون تراخيص والمواقف العشوائية.

وخلال الحملات جرى فحص 1,995 سائقًا، وتبين إيجابية 105 منهم لتعاطي المواد المخدرة. كما أسفرت الحملات على الطريق الدائري الإقليمي عن ضبط 1,089 مخالفة وفحص 160 سائقًا، ثبت إيجابية 8 حالات لتعاطي المخدرات.

وتمكنت القوات من ضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 23 حكمًا، والتحفظ على 4 مركبات مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

