الأمن يضبط شبكة استغلت ناديا صحيا لأعمال منافية بالجيزة

كتب - علاء عمران:

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب نشاطًا غير قانوني يقوده شخص أجنبي، بعدما استغل ناديا صحيا بدون ترخيص في دائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد لممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية من الباحثين عن المتعة المحرمة.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت القوات الأمنية النادي، وتمكنت من ضبط المتهم وبصحبته 4 رجال و5 سيدات، بينهم سيدة أجنبية و3 لهن معلومات جنائية سابقة. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم النشاط الإجرامي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.