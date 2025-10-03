إعلان

الداخلية تسقط شبكة غسل أموال بالملايين

كتب : علاء عمران

12:30 م 03/10/2025

تجار العُملة

كتب - علاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين تورطا في غسل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

باشر قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عملية تتبع المتهمين بعد محاولتهما إخفاء مصدر الأموال غير المشروع عبر شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات، حيث عُثر بحوزتهما على مبالغ مالية محلية وأجنبية.

وأوضحت الوزارة أن القيمة المالية للممتلكات المضبوطة بلغت نحو 50 مليون جنيه، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة غسل الأموال وحصر ممتلكات ذوي الأنشطة غير القانونية.

وأكدت الداخلية التزامها بملاحقة كل من يسعى لتبييض الأموال المكتسبة من الجرائم الاقتصادية، لما تمثله من خطورة على الاقتصاد الوطني واستقرار السوق المالي، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين تمهيدًا لعرضهما على الجهات المختصة.

