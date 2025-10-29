إعلان

تأجيل محاكمة 6 متهمين بخلية التجمع الأول لـ26 يناير

كتب : صابر المحلاوي

10:24 م 29/10/2025

مجمع محاكم بدر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 6573 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا باسم خلية التجمع الأول، لجلسة 26 يناير.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، حيث تبين أنهم قادوا خلية تتبع تنظيم القاعدة الإرهابية.

محكمة الجنايات مجمع محاكم بدر خلية التجمع الأول النيابة

