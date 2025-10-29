إعلان

خناقة نادي الشيخ زايد.. موظف بنادي شهير يصيب مدرب والضحية: ضربني في نص الملعب

كتب : رمضان يونس

07:58 م 29/10/2025
    مدرب الشيخ زايد
    مدرب الشيخ زايد
    مدرب الشيخ زايد
    مدرب الشيخ زايد
    مدرب الشيخ زايد

تعرض مدرب كرة قدم للناشئين بإحدى أكاديميات التدريب، للضرب على يد والد لاعب في الأكاديمية (موظف بنادٍ شهير لكرة القدم)، ما أحدث جرح قطعي أعلى جفن العين نتيجة ضربة بحجر "زلطة" حال تواجده في نادي الشيخ زايد بالجيزة.

وقال "محمد بدران" مدرب كرة قدم في بث مباشر لمصراوي، إنه تفاجأ أثناء عمله بتدريب فريق ناشئين تابع لأكاديمية شهيرة داخل نادي الشيخ زايد، بموظف بنادٍ شهير لكرة القدم بالقاهرة، بالتعدى عليه بالسب والقذف مُدعيًا أن نجله (لاعب موليد 2010 بالأكاديمية) بالتعدي عليه في مايو الماضي.

وأضاف المدرب أنه اعتذر للاعب كونه لم يتذكر الموقف "قولت يابني والله أنا مش فاكر وأنت جاي تقولي من شهر مايو اللي فات و قولت له حقك عليه"، إلا أن الموظف والد اللاعب تمادى في سبه بألفاظ خارجة على إثرها تناكفا سويا في أرض الملعب لكن تدخل العاملين لفض العراك بينهما.

وتابع المدرب، أنه عقب الانتهاء من تدريب لاعبي الأكاديمية تفاجأ بدخول والد اللاعب وتعدى عليه رفقة نجله (لاعب) بحجر في العين "ضربوني بزلطة في عيني.. وفقدت الوعي"، ما أحدث جرحا أعلى جفن العين خضع على إثره لإجراء خياطة 5 غرز نتيجة الضربة.

مدرب الشيخ زايد

وثبت بتقرير مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أنه بتوقيع الكشف الطبي على المصاب تبين أنه يعاني من سحجة أعلى العين وتورم بالعين، ويحتاج للعرض على أخصائي رمد لبيان مدى تأثر العين بالضربة.

حرر المدرب محضرًا في قسم أول الشيخ زايد بالجيزة حمل رقم 4855 لسنة 2025 جنح الشيخ زايد.

التعدى على مدرب كرة قدم لشيخ زايد وظف بالنادي الأهلي يتعدى بالضرب على مدرب كرة قدم ناقة في نادي الشيخ زايد لنيابة العامة قسم أول زايد

