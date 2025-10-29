أصدرت المحكمة الاقتصادية أحكامًا بحق عدد من البلوجرز في اتهامات تتعلق بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي عبر بث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة وإيحاءات تتنافى مع القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع.

وجاءت على رأسهم البلوجر مريم أيمن المعروفة بـ"سوزي الأردنية" حيث عاقبتها المحكمة بالحبس سنة وتغريمها 100 ألف جنيه بإنشاء حسابين إلكترونيين بثت من خلالهما مقاطع فيديو تضمنت ألفاظًا خادشة.

كما أصدرت الاقتصادية حكمًا بحبس الراقصة ليندا المعروفة بـ"راقصة الساحل الشمالي"، لمدة سنة وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامها بنشر الفسق والفجور.

وعاقبت المحكمة البلوجر "محمد أوتاكا" طليق هدير عبد الرازق، بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه في اتهامه ببث فيديوهات خادشة عبر تطبيق "تيك توك".

كما قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بحبس لاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" لمدة شهر، وتغريمه عشرين ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه، مع كفالة قدرها خمسة آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة، وذلك على خلفية اتهامه بسبّ وقذف والتشهير بالحكم الدولي محمود البنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل أحالت اقتصادية القاهرة، البلوجر "علياء قمرون" في اتهامها بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي ونشر فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للمحكمة الاقتصادية بطنطا لعدم الاختصاص.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على عدد من صانعي المحتوى "البلوجرز" في إطار سياسة وزارة الداخلية للتصدي للظواهر السلبية المنتشرة عبر الإنترنت، خاصة ما يمس الأمن المجتمعي أو يسيء للأخلاق العامة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في مثل هذه الوقائع.

