حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 27 ديسمبر المقبل، كأولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من الراقصة "ليندا" على حكم حبسها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامها بنشر الفسق والفجور.

وخلال جلسة اليوم، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكمها بحبس الراقصة ليندا المعروفة إعلاميًا بـ"راقصة الساحل الشمالي" بالحبس لمدة سنة في اتهامها بنشر الفسق والفجور.

وأحالت جهات التحقيق بالقاهرة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد أن وجهت إليها اتهامات بنشر مقاطع فيديو وصور تتنافى مع قيم وعادات المجتمع المصري.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة بثّت محتوى يتعارض مع القيم الأسرية والمجتمعية ويحرض على الفسق والفجور، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كانت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب قد ألقت القبض على المتهمة، عقب تداول مقاطع مصوّرة لها تتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام وتعديًا على قيم المجتمع.

وكشفت التحريات أن المتهمة تعمدت إثارة الغرائز من خلال الرقص بملابس فاضحة، وبثّ مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وأرباح مالية.

