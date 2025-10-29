عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، المحاسب المتهم بالاستيلاء على أموال بنك شهير بغير حق عن طريق تزوير محررات رسمية والتلاعب بالبيانات الرسمية للحصول على قروض، بالسجن 7 سنوات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة الثانية "ربة منزل" بالسجن 3 سنوات لاتهامها بالاشتراك مع المتهم الأول في الجريمة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "أحمد ا" -محاسب بشركة مياه الشرب- و"هدى س" -ربة منزل- بتكوين شبكة لتزوير مستندات رسمية واستخدامها في الحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمان من بنك شهير.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية بمساعدة آخر مجهول تُثبت أنهم من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة على خلاف الحقيقة.

وتابعت التحقيقات أن المحررات الرسمية المزورة شملت (صور بطاقات الرقم القومي، شهادات تحويل الراتب، قسائم الأجور، وفواتير استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي).

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول في غضون شهر أكتوبر 2013 إلى أبريل 2014 ارتكب واقعة مشابهة حيث حاول الاستيلاء على أموال البنك بحيلة مشابهة عبر تقديم مستندات مزورة لسحب قروض شخصية وبطاقات ائتمان بأسماء أشخاص وهميين.

