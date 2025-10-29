نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة " ورشة عمل تدريبية موجهة للكوادر الإدارية بــ وزارتى"الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، العدل" - النيابة العامة- هيئة قضايا الدولة- مجلس الدولة- هيئة النيابة الإدارية- المحاكم الابتدائية تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخطـــطــات إسقــــــاط الدول) بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

استهدفت ورشة العمل عددا من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع - مشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - آليات وأدوات هدم الدول من الداخل - جهود الدولة لإحباط تلك المخططات).

وتضمن البرنامج التوعوى للورشة تنظيم زيارة تفقدية لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بهدف التعرف على أوجه التطوير والتحديث للمنظومة العقابية التى إنتهجتها الوزارة من خلال إستبدال السجون التقليدية بمراكز الإصلاح والتأهيل التى يراعى فيها المعايير الدولية الحديثة.

شملت الزيارة تفقد المركز الطبى والتعرف على الخدمات الطبية والصحية التى تقدم للنزلاء فضلاً عن تفقد أبنية التأهيل والتعليم الفنى وقاعات ممارسات الأنشطة الفنية والثقافية وفصول محو الأمية.. كما شاهد المشاركون الملاعب الرياضية ومبنى الحضانة للنزيلات الحاضنات وأطفالهن ومنطقة ألعاب الأطفال والمشروعات الإنتاجية الخاصة بتأهيل النزلاء، واختتمت فعاليات الزيارة بمشاهدة عرض فنى للفرقة الموسيقية لنزلاء ونزيلات مركز الإصلاح والتأهيل.

أعقب ذلك زيارة ميدانية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لاستعراض جهود الوزارة المبذولة تجاه التصدى الحاسم للإتجار فى المواد المخدرة بكافة صورها ورفع الوعى لدى المشاركين بأضرارها وكيفية الوقاية منها.

كما تم تعريف المشاركين بالخدمات المتطورة التى تقدمها الوزارة فى مجالى الأحوال المدنية والمرور من خلال توفير سيارات الخدمة المتنقلة التى تقدم للمواطنين خدماتها المتنوعة، واستخرج بعض المشاركين عددا من الإصدارات الإلكترونية المختلفة التى تقدمها الوزارة.

وقأثمرت المناقشات الثرية التى تناولتها تلك الورش عن الخروج بالعديد من النتائج والتوصيات الهامة. يأتى ذلك استمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.