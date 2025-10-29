إعلان

ضبط لص خطف هاتف فتاة باستخدام دراجة هوائية بالإسماعيلية

كتب : علاء عمران

03:46 م 29/10/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخص يستقل دراجة هوائية يقوم بخطف هاتف محمول من إحدى الفتيات بأسلوب "الخطف" أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة الإسماعيلية، حيث تدخل قائد سيارة ملاكي وتمكن من إيقافه وإعادة الهاتف إلى المجني عليها. وقد أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط المتهم.
وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد هوية قائد الدراجة، وتبين أنه "له معلومات جنائية" ومقيم بمحافظة الإسماعيلية، حيث جرى ضبطه وبحوزته الدراجة الهوائية المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو الظاهر في مقطع الفيديو المتداول.
اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أجهزة وزارة الداخلية هاتف فتاة دراجة هوائية الإسماعيلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة
حركة المحليات السنوية.. إعلان قائمة الأسماء