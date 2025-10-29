ضبط لص خطف هاتف فتاة باستخدام دراجة هوائية بالإسماعيلية

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخص يستقل دراجة هوائية يقوم بخطف هاتف محمول من إحدى الفتيات بأسلوب "الخطف" أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة الإسماعيلية، حيث تدخل قائد سيارة ملاكي وتمكن من إيقافه وإعادة الهاتف إلى المجني عليها. وقد أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط المتهم.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد هوية قائد الدراجة، وتبين أنه "له معلومات جنائية" ومقيم بمحافظة الإسماعيلية، حيث جرى ضبطه وبحوزته الدراجة الهوائية المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو الظاهر في مقطع الفيديو المتداول.

اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.