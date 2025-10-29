المرور تضبط 98 ألف مخالفة وتكشف 94 سائقًا يتعاطون المخدرات

كتب- علاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتحقيق الانضباط المروري على الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار الخطة المستمرة لرفع معدلات الأمان على الطرق وضبط المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين.

وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الحملات المرورية من ضبط 98,922 مخالفة متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، إضافة إلى مخالفات تتعلق بشروط التراخيص. كما تم فحص 1,773 من قائدي المركبات، وتبين إيجابية 85 حالة لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 928 مخالفة متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة ومخالفات تتعلق بأمن ومتانة المركبات، إلى جانب فحص 137 سائقًا تبين إيجابية 9 منهم لتعاطي المواد المخدرة. كما تم ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 13 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها القوانين المرورية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المرورية والانضباطية على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات ومتابعة التزام قائدي المركبات بقواعد المرور، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.