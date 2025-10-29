إعلان

الداخلية تضبط أكثر من 11 طن دقيق في حملات مكثفة ضد التلاعب بالخبز

كتب : علاء عمران

10:43 ص 29/10/2025

حملات تموينية الخبز

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة.


وفي إطار هذه الجهود، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاته الموسعة لضبط المخالفات التموينية، والتي أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وضبط ما يقرب من 11 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ضبط الأسواق

