تقدمت "سلوى. م"، 29 سنة، برفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة في إمبابة، طالبة إنهاء حياتها الزوجية بعد عامين من الزواج، مبررة طلبها بأن زوجها يعاني من غيرة مفرطة جعلت حياتها اليومية أشبه بالسجن، فضلًا عن إهماله لأبسط واجباته المنزلية، مثل: "مانعني أنزل أرمي الزبالة".

وقالت الزوجة في دعواها: "ارتبطت به بعد فترة خطوبة قصيرة لم تتجاوز أربعة أشهر، وكان وقتها هادئًا ومهذبًا، لكن بعد الزواج تغير تمامًا، أصبح يشك في كل تصرفاتي، ويرفض خروجي من المنزل لأي سبب، حتى لرمي القمامة، ويمنعني من زيارة والدتي أو صديقاتي بحجة الخوف علي، بينما الحقيقة أنه لا يثق في أحد".

وأضافت "سلوى": "بدأت أشعر بالاختناق، فهو يغلق الأبواب بالمفتاح حين يخرج، ويطلب مني الاتصال به كل ساعة، وإذا تأخرت في الرد يتصل بجيراني أو بأمي ليتأكد أني في البيت".

وتابعت الزوجة: "حاولت التفاهم معه أكثر من مرة، لكنه يعتبر غيرته دليل حب، بينما هي في الحقيقة قيد خانق يلتف حولي كل يوم. رغم غيرته الشديدة، إلا أنه لا يتحمل مسؤوليات المنزل، ينسى أن يرمي القمامة لأيام، ويتركني أتحمل كل أعباء البيت بمفردي، وعندما أطلب مساعدته يتهمني بالتقصير والأنانية ويرفض نزولي نهائيًا".

وأضافت: "تحولت حياتي معه إلى روتين مليء بالمراقبة والتوتر، لا راحة ولا خصوصية، فقط أسئلة وشك دائم. وبعد عرض الوضع على الأهل، أدركت أنه غيور جدًا، لكني لا أريد إكمال حياتي بهذه الطريقة".

واختتمت "سلوى" بقولها: "لم أعد أطيق الحياة مع شخص يرانِي متهمة طوال الوقت، ويغار من ظلي، ويمنعني من أبسط حقوقي في الخروج أو التواصل مع الآخرين. حاولت الإصلاح كثيرًا لكنه لا يتغير، لذلك لم أجد مفرًا من اللجوء للقضاء وطلب الخلع حتى أستعيد حريتي وهدوئي".

تحمل دعوى الخلع رقم 391 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.