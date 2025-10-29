كتب- محمود الشوربجي:

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها على التيك توكر سوزي الأردنية في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على التيك توكر سوزي الأردنية، حفاظًا على الأسرة المصرية.

وأودعت قوات الأمن المعنية بتأمين المحكمة الاقتصادية، التيك توكر سوزي الأردنية قفص الاتهام؛ لنظر محاكمتها بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وساندت أسرة البلوجر سوزي الأردنية ابنتها أمام المحكمة الاقتصادية في الجلسة الماضية، وذلك في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء ومخالفة الآداب العامة.

