كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يتعدى على آخر بعصا خشبية ويمنعه من دخول شقته بمحافظة الدقهلية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه بتاريخ 21 الجاري تلقى مركز شرطة طلخا بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز، يتهم شقيقه العاطل عن العمل بالاعتداء عليه باستخدام عصا خشبية، ما أسفر عن إصابته بكسر في اليد، ومنعه من دخول الشقة محل سكنه بالعقار ذاته، وذلك بسبب خلافات عائلية بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات العائلية.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

