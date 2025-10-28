إعلان

ضبط متهم استخدم الذكاء الاصطناعي لتزييف صور الداخلية ونشر أخبار مفبركة

كتب : أحمد أبو النجا

03:09 م 28/10/2025

المتهم

كتب- أحمد أبو النجا:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول أخبار ومقاطع فيديو مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إعادة نشر أخبار منسوبة للوزارة بعد التلاعب في الصور الرسمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص تم تحديد المتهم وضبطه، وتبين أنه يقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.
وعُثر بحوزته على جهازَي حاسب آلي وهاتف محمول، وبفحصهم فنيًا تبين احتواؤهم على مواد رقمية تؤكد تورطه في التلاعب بالصور ونشر الأخبار المفبركة.
وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بغرض زيادة عدد المتابعين على صفحاته وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

