الداخلية تنفي اتهام شاب للشرطة بمجاملة أبناء عمه في الدقهلية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص أن العاملين بأحد مراكز الشرطة بالدقهلية ألقوا القبض على والده، وتجاهلوا توقيف أبناء عمه رغم صدور أحكام قضائية ضدهم، على حد ادعائه، وذلك بدافع المجاملة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص تبين أن مُقدم الادعاء يقيم بدائرة مركز شرطة تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، ويقيم حاليًا خارج البلاد، وأن ما ذكره عارٍ تمامًا من الصحة.

وتبين أن حقيقة الواقعة تعود إلى يوم 19 من الشهر الجاري، حيث تم ضبط والد مقدم الفيديو تنفيذًا لإجراءات قانونية صحيحة لصدور عدة أحكام قضائية بحقه، كما ثبت من خلال الفحص عدم صدور أي أحكام قضائية ضد أبناء عم مقدم الادعاء.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الفيديو بتهمة بث ادعاءات كاذبة بهدف تضليل الرأي العام والإساءة لرجال الشرطة.