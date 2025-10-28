إعلان

المرور تضبط 100 ألف مخالفة و85 سائقًا تحت تأثير المخدرات في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:50 م 28/10/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علاء عمران

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، حملاتها المكثفة على الطرق والمحاور السريعة بكافة محافظات الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 100,266 مخالفة مرورية متنوعة من بينها: القيادة دون تراخيص، تجاوز السرعات المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط الترخيص.

كما تم فحص 1741 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين إيجابية 85 حالة لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

وفي إطار الحملات الانضباطية بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 996 مخالفة وفحص 138 سائقًا ثبت إيجابية 10 حالات لتعاطي المخدرات، فضلًا عن ضبط 14 محكومًا عليهم بإجمالي 23 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبة مخالِفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الإدارة حملاتها لتحقيق السيولة المرورية وردع المخالفين.

اقرأ أيضا:

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المخدرات وزارة الداخلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

منع سير التوك توك نهائيًا في شوارع القاهرة الرئيسية
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail