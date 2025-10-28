مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط 658 كجم مخدرات بـ 94 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدة محافظات.

أسفرت الجهود عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمطروح، وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضايا "اتجار بالمخدرات، مقاومة السلطات، والاتجار بالأسلحة".

كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم أكثر من 658 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، وقرابة 85 ألف قرص مخدر، و92 قطعة سلاح ناري.

وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 94 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.