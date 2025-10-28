استجابة فورية من أمن القاهرة لنقل سيدة مريضة إلى المستشفى

كتب- علاء عمران:

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة لاستغاثة أحد الأشخاص لنقل شقيقته المقيمة بدائرة قسم شرطة ثانِ مدينة نصر إلى المستشفى، نظرًا لعدم قدرتها على الحركة.

وتم نقلها لتلقي العلاج اللازم، حيث أشاد ذووها بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية وحسن تعاملها مع البلاغ.

