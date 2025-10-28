إعلان

استجابة فورية من أمن القاهرة لنقل سيدة مريضة إلى المستشفى

كتب : علاء عمران

11:40 ص 28/10/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:
استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة لاستغاثة أحد الأشخاص لنقل شقيقته المقيمة بدائرة قسم شرطة ثانِ مدينة نصر إلى المستشفى، نظرًا لعدم قدرتها على الحركة.

وتم نقلها لتلقي العلاج اللازم، حيث أشاد ذووها بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية وحسن تعاملها مع البلاغ.

download

اقرأ أيضا:

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيدة مريضة شرطة ثانِ مدينة نصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

منع سير التوك توك نهائيًا في شوارع القاهرة الرئيسية
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail