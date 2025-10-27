مصرع سوداني داخل أسانسير بعين شمس

شهدت منطقة عين شمس بالقاهرة، مساء اليوم، واقعة مأساوية إثر سقوط أحد الأشخاص داخل أسانسير بعقار بشارع عشم الله، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا يفيد بسقوط شخص داخل مصعد عقار مكون من عدة طوابق بالعنوان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبيّن وجود جثة لشاب يحمل الجنسية السودانية.

وبالمعاينة المبدئية، تبين أن المتوفى سقط داخل بئر الأسانسير أثناء محاولته استخدامه، مما أدى إلى إصاباته البالغة ووفاته في الحال. وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان لحين وصول النيابة العامة والطب الشرعي لمعاينة الجثمان ورفع الآثار.

وجرى استدعاء فريق من الحماية المدنية للمساعدة في استخراج الجثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة بدقة، وكلفت المباحث بسرعة التحري حول الواقعة وملابساتها.