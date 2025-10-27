سقوط مروع من القطار ينتهي بجثة بالعياط

شهد مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، اليوم، واقعة مأساوية إثر سقوط أحد الأشخاص من قطار أثناء مروره أمام مزلقان سكة حديد بدائرة المركز، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بسقوط شخص من قطار أمام مزلقان بالعياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبيّن العثور على جثة شخص ملقاة بجوار شريط السكة الحديد، وبها إصابات بالغة تتفق مع السقوط من القطار.

تم فرض كردون أمني بمحيط المكان وإخطار النيابة العامة التي انتقلت إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، وقررت نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى المركزي تحت تصرفها، تمهيدًا لتشريحه وبيان أسباب الوفاة بدقة، كما كلفت المباحث بسرعة التحري حول ملابسات الواقعة وبيان هوية المتوفى.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لفحص كاميرات المراقبة القريبة وسماع أقوال شهود العيان، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.