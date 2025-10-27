إعلان

ضبط سائق لتحصيله أجرة زائدة من ركاب بالبحيرة

كتب : مصراوي

05:21 م 27/10/2025

السائق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر شخص من مطالبة سائق بأجرة أزيد من المقرر حال توصيله لأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "ملاكى سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور).

وبمواجهته أقر بقيامه بتحميل الركاب بالسيارة الملاكى بالمخالفة لشروط التراخيص والتحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أجرة خلاف ركاب دمنهور البحيرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

105 جنيهات.. هبوط كبير في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
8 أخطاء تلتهم رصيد شحن عداد الكهرباء الكارت .. تعرف عليها
رياح وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
أمران يحسمان.. هل يفقد الذهب بريقه ويخسر صعوده الكبير؟
60 ثانية رعب تكشف لحظة التخلص من "أطفال فيصل" في عقار اللبيني (فيديو)