ضبط سائق لتحصيله أجرة زائدة من ركاب بالبحيرة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر شخص من مطالبة سائق بأجرة أزيد من المقرر حال توصيله لأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "ملاكى سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور).

وبمواجهته أقر بقيامه بتحميل الركاب بالسيارة الملاكى بالمخالفة لشروط التراخيص والتحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.