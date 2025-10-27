كتب- صابر المحلاوي:

اصطحبت قوات الأمن المتهم "أحمد. م"، البالغ من العمر 38 عامًا، والمتهم بقتل ربة منزل وأطفالها الثلاثة بمنطقة اللبيني، لإجراء المعاينة التصويرية وتمثيل الجريمة تحت إشراف نيابة الهرم، وذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تباشرها النيابة العامة في الواقعة المروعة التي هزت الرأي العام.

واعترف المتهم أمام النيابة بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه تعرف على المجني عليها "زيزي" قبل 3 أشهر، عندما كانت تتردد على محل الأدوية البيطرية الذي يملكه، ونشأت بينهما علاقة عاطفية تطورت إلى علاقة غير شرعية. وأضاف أنه عقب خلافات بينها وبين زوجها انتقلت للإقامة معه في شقة مستأجرة، إلا أنه اكتشف ارتباطها بعلاقات أخرى، فقرر الانتقام منها.

وأشار المتهم إلى أنه استخدم سائل تنظيف بيطري يحتوي على مادة كاوية وخلطه بعقار طبي لتسميمها، ما أدى إلى وفاتها، ثم توجه بها إلى مستشفى قصر العيني وتركها هناك لمدة 3 أيام. وبعد ذلك اصطحب الأطفال للتخلص منهم خشية الإبلاغ عنه، حيث وضع السم للابن الأكبر وشقيقته، بينما رفض الطفل الثالث تناول السم، فألقاه المتهم في ترعة المنصورية.

وأكد المتهم أنه استعان بعامل في المحل يدعى "رمضان. ص" (54 عامًا)، حيث جلب له مركبة "توك توك" للتخلص من جثتي الطفلين وإلقائهما أمام مدخل عقار بمنطقة اللبيني.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم الإبلاغ عنه لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من الأهالي بالعثور على جثمان طفل يبلغ من العمر 13 عامًا وطفلة تبلغ 11 عامًا في حالة إعياء، وتوفيت لاحقًا بمنطقة فيصل بدائرة القسم.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو مالك محل لبيع الأدوية البيطرية ومقيم بالجيزة. وعند مواجهته اعترف بوجود علاقة سابقة بينه وبين والدة الأطفال، وإقامتها برفقته مع أنجالها الثلاثة في شقة مستأجرة، واكتشافه ما وصفه بـ"سوء سلوكها".

وأضاف البيان أن المتهم، بتاريخ 21 الجاري، وضع مادة سامة حصل عليها من محله في كوب عصير وقدمها لها، وحال شعورها بإعياء قام بنقلها إلى إحدى المستشفيات، وادعى أنها زوجته وسجل بياناتها باسم مستعار ثم تركها وانصرف، ما أدى لوفاتها.

وأشار البيان إلى أن المتهم، بتاريخ 24 الجاري، قرر التخلص من الأطفال الثلاثة، حيث اصطحبهم للتنزه ووضع المادة السامة في العصائر وقدمها لهم، إلا أن أحدهم (6 سنوات) رفض تناولها فتخلص منه بإلقائه في المجرى المائي بإحدى الترع، وتم انتشال جثته لاحقًا. وعاد المتهم بالطفلين الآخرين في حالة إعياء شديد، ونقلهما بمساعدة أحد العاملين في المحل وقائد مركبة "توك توك" حسن النية إلى مكان العثور عليهما.