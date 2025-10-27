جريمة فيصل المروعة.. النيابة تأمر بتشريح الجثامين واستكمال التحقيقات

أمرت النيابة العامة بالجيزة بتشريح جثامين ربة منزل وأبنائها الثلاثة، الذين قُتلوا على يد مالك محل أدوية بيطرية في منطقة فيصل اللبيني، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في الواقعة التي أثارت الرأي العام.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان على علاقة بالمجني عليها، التي أقامت معه في شقة مستأجرة بصحبة أبنائها الثلاثة. وبعد نشوب خلافات بينهما، قرر التخلص منها ومن أطفالها باستخدام مادة سامة حصل عليها من محله.

نفّذ المتهم جريمته الأولى يوم 21 أكتوبر، حيث قدّم للمجني عليها كوب عصير ممزوجًا بالسم، ما تسبب في إصابتها بإعياء شديد، ونقلها إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته، وسجّل بياناتها باسم مستعار قبل أن يتركها جثة هامدة.

بعد أيام، أقدم على قتل الأطفال الثلاثة بنفس الطريقة خلال نزهة خارجية، حيث رفض الطفل الأصغر (6 سنوات) تناول العصير فأُلقي في ترعة، وتم انتشال جثمانه لاحقًا، بينما فارق الطفلان الآخران (11 و13 عامًا) الحياة بعد نقلهما بمساعدة سائق "توك توك" حسن النية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد جمع التحريات وفحص كاميرات المراقبة، واعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام.

باشرت النيابة العامة التحقيقات، فيما تم إخلاء سبيل والد الأطفال بعد ثبوت عدم تورطه في الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم الإبلاغ عنه لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من الأهالي بالعثور على جثمان طفل يبلغ 13 عامًا وطفلة تبلغ 11 عامًا في حالة إعياء، وتوفيت لاحقًا بمنطقة فيصل.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو مالك محل لبيع الأدوية البيطرية ومقيم بالجيزة. وعند مواجهته اعترف بوجود علاقة سابقة بينه وبين والدة الأطفال، وإقامتها معه مع أنجالها الثلاثة في شقة مستأجرة، واكتشافه ما وصفه بـ"سوء سلوكها".

وأضاف البيان أن المتهم بتاريخ 21 الجاري وضع مادة سامة حصل عليها من محله في كوب عصير وقدمها لها، وحال شعورها بالإعياء قام بنقلها إلى إحدى المستشفيات، وادعى أنها زوجته وسجل بياناتها باسم مستعار ثم تركها، ما أدى لوفاتها.

وأشار البيان إلى أنه بتاريخ 24 الجاري قرر التخلص من الأطفال الثلاثة، حيث اصطحبهم للتنزه ووضع المادة السامة في العصائر وقدمها لهم، إلا أن أحدهم (6 سنوات) رفض تناولها فتخلص منه بإلقائه في المجرى المائي بإحدى الترع، وتم انتشال جثته لاحقًا، وعاد المتهم بالطفلين الآخرين في حالة إعياء شديد، ونقلهما بمساعدة أحد العاملين في المحل وقائد مركبة "توك توك" حسن النية إلى مكان العثور عليهما.

اقرأ أيضا:

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟