إعلان

حملات أمنية مكثفة.. ضبط 9 أطنان دقيق مخالف بالمخابز بالبلاد

كتب : علاء عمران

11:39 ص 27/10/2025

حملات أمنية - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار جهودها لحماية المستهلكين وتعزيز الرقابة على الأسواق.

وشارك قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في حملات مكبرة لمتابعة المخالفات التموينية خلال 24 ساعة، وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وضبط أكثر من 9 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم المخالف للأسعار المحددة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فيما أكدت الوزارة استمرار الحملات لضمان حماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بأسعار السلع الأساسية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات أمنية وزارة الداخلية المخابز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

105 جنيهات.. هبوط كبير في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
8 أخطاء تلتهم رصيد شحن عداد الكهرباء الكارت .. تعرف عليها
رياح وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
أمران يحسمان.. هل يفقد الذهب بريقه ويخسر صعوده الكبير؟
60 ثانية رعب تكشف لحظة التخلص من "أطفال فيصل" في عقار اللبيني (فيديو)