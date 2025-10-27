حملات أمنية مكثفة.. ضبط 9 أطنان دقيق مخالف بالمخابز بالبلاد

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار جهودها لحماية المستهلكين وتعزيز الرقابة على الأسواق.

وشارك قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في حملات مكبرة لمتابعة المخالفات التموينية خلال 24 ساعة، وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وضبط أكثر من 9 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم المخالف للأسعار المحددة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فيما أكدت الوزارة استمرار الحملات لضمان حماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بأسعار السلع الأساسية.