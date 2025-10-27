"بيدوروا على مساخيط".. ضبط 6 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط ستة أشخاص مقيمين بمحافظة الجيزة لقيامهم بأعمال حفر وتنقيب غير مشروعة عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المرج.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قد أكدت قيام المتهمين بأعمال الحفر بقصد البحث عن قطع أثرية أسفل العقار، في محاولة للتنقيب بعيدًا عن أعين الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الموقع وضبط المتهمين أثناء قيامهم بأعمال الحفر، وعُثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في عمليات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد البحث عن آثار لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُحيلوا إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

