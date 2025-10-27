ضبط سائق "ربع نقل" بالسير بحمولة زائدة بالبحيرة

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالسير بحمولة زائدة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر في محافظة البحيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة والتأكد من سريان تراخيصها، وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى.

وعند مواجهته، اعترف السائق بارتكابه الواقعة كما ورد في المقطع المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

اقرأ أيضا:

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟