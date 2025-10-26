إعلان

أسفر عن وفاة شخص.. 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في شقة سكنية بالعياط

كتب : مصراوي

05:34 ص 26/10/2025

الحماية المدنية - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كتب- محمد فتحي:
نشب حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، داخل شقة سكنية في العياط، أسفر عن سقوط ضحيه.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي يُفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في العياط.

على الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

تبين من المعاينة الأولية أن الحريق نتج عنه وفاة شخص، إذ تم نقله للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق في العياط حريق حريق داخل شقة سكنية العياط الجيزة الحماية المدنية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين بالاعتداء على مسن السويس
بعد انسحاب 20 مرشحًا.. غلق باب التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب
تغطية خاصة| الرئيس السيسي يشهد احتفالية "وطن السلام" -(فيديو)