

كتب- محمد فتحي:

نشب حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، داخل شقة سكنية في العياط، أسفر عن سقوط ضحيه.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي يُفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في العياط.

على الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

تبين من المعاينة الأولية أن الحريق نتج عنه وفاة شخص، إذ تم نقله للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.