محملة بالفحم.. انقلاب سيارة نقل في حدائق أكتوبر

كتب : صابر المحلاوي

12:09 ص 26/10/2025

انقلاب سيارة نقل في حدائق أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

شهدت منطقة حدائق أكتوبر، انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالفحم، ما أدى إلى تساقط حمولتها على الطريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر، يفيد بوقوع الحادث بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل المقدم مصطفى عرفة، رئيس مباحث حدائق أكتوبر، إلى موقع البلاغ بصحبة القوة المرافقة، وتبين من المعاينة أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق أثناء السير، ما أدى لانقلاب السيارة وسقوط حمولتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

إعلان

إعلان

