تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لداعش في القاهرة لـ31 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 66158 لسنة 2024، إلى جلسة 31 ديسمبر المقبل للمرافعة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم، خلال الفترة من 2015 وحتى 3 فبراير 2020، تولى قيادة جماعة تعتنق أفكار التنظيم، تهدف إلى تعطيل عمل مؤسسات الدولة ومنع السلطات العامة من ممارسة مهامها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم تمويل الإرهاب، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنقل معلومات متطرفة، ورصد أماكن تمهيدًا لتنفيذ هجمات تستهدف المواطنين والمرافق العامة.